特撮ドラマ「海賊戦隊ゴーカイジャー」のゴーカイシルバー役などで知られる俳優で、特殊詐欺の疑いで23年10月に逮捕された池田純矢（33）が7日、Xを更新。直筆の手紙を公開した。池田は「〜続・今でもファンで居てくれるあなたへ〜」と題した2ページにわたる直筆の手紙を公開。「お久しぶりです。池田純矢です。随分と時間が経ってしまいましたがお元気でしょうか？」と書き出した。「僕の方はと言うと…とても“元気です”と言え