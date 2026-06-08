親に叱られて落ち込んでしまった女の子。そんな女の子の元に颯爽と駆けつけたのは、なんと超大型犬！まるで守るかのような表情を見せるわんこに、SNSでは「めちゃくちゃ守ってるじゃん」「ワンちゃん、優しい！」などの声が溢れ、記事執筆時点で83万回以上も再生されています。 【動画：親に叱られ、落ち込んでしまった女の子→超大型犬が近づいて…頼もしすぎる『まさかの表情』】 女の子が落ち込んでいると… TikTokアカ