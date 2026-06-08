夜遅くまで机に向かう多忙な日々の中、ふと目を奪われる光景に遭遇することがある。そんな一幕を描いた漫画『空を向く』がSNSに投稿されている。本作で描かれるのは朝の光が照らす川、川辺に咲く花、空を羽ばたくハトといった日常的なものばかり。しかし随所に技巧を凝らした本作を通じて、ありふれた景色の美しさを再認識できるはずだ。 【漫画】『空を向く』を読む 作者・沼木とろさん（@tororobox）に、本作を創作したき