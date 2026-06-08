歳をとっても頭が冴えている人とそうでない人、その差はどこで生まれるのだろうか。じつは近年、脳の健康には意外なものが深く関わっていることがわかってきている。医師で老年医学・栄養科学の専門家であるガブリエル・ライオン氏が書き、世界20か国以上で続々刊行されている『筋肉が全て━━健康・不老・メンタル、人生のすべてが変わる唯一の方法』からヒントを紹介しよう。（ダイヤモンド社書籍編集局・三浦岳）筋肉と脳の関係