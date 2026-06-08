俳優の前田拳太郎さんが1日警察署長となり痴漢撲滅を訴えました。前田さんは、警視庁・赤羽警察署の1日警察署長に就任し、痴漢撲滅イベントに登場しました。前田さんは、警視庁防犯アプリ「デジポリス」を使って痴漢被害を目撃した場合の対処方法などを実践し、「痴漢は重大な犯罪だ」と痴漢撲滅を訴えました。