埼玉・春日部市で、14歳の女子中学生が60代の女性から財布を奪ったとして逮捕されました。14歳の少女は6日夜、春日部市の路上で女性の顔にスプレーをかけてけがをさせた上、財布を奪った疑いが持たれていて、150メートル追いかけた女性に取り押さえられました。「お金がなかったから欲しかった」と供述しています。