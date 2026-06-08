イスラエルは7日、レバノンの首都ベイルート郊外にある親イラン武装組織ヒズボラの拠点を攻撃しました。これに対しイランは7日、停戦合意に違反したとしてイスラエルにミサイルを発射していて、攻撃の応酬が懸念されます。イスラエルは7日、ヒズボラがイスラエル領内に攻撃を行った報復として、レバノンの首都ベイルート郊外ダヒエ地区にあるヒズボラの拠点を攻撃したと発表しました。これに対しイランは7日、停戦合意に違反したと