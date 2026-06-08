陸上自衛隊による国内最大規模の実弾射撃演習が、静岡県の東富士演習場で行われました。「富士総合火力演習」には、戦車や装甲車など約50両、りゅう弾砲など火砲約50門などが参加しました。離島に敵が侵攻した想定で防御から攻勢に転じる場面では、配備されたばかりの「25式高速滑空弾」の発射機が初めて公開されました。また、無人機が活用される現代戦を反映するとともに、隊員に装着されたカメラの映像がリアルタイムで放映され