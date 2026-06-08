元AKB48柏木由紀（34）が7日、ラゾーナ川崎プラザで、約5年ぶりとなる最新シングル「シアワセ記念日」の発売記念イベントを開催した。「こういったイベントが初めてなのでちょっと緊張しているんですけど、私はこれがやりたくて新曲を出した」。待ち望んだステージであることを高らかに宣言し、AKB48の楽曲「ポニーテールとシュシュ」「大声ダイヤモンド」「遠距離ポスター」、最新曲「シアワセ記念日」、自身約10年ぶりに作詞を行