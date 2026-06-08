「早生まれ」は損なのか生まれ月格差の経済学この記事の画像を見る『「早生まれ」は損なのか 生まれ月格差の経済学（中公新書ラクレ）』(山口慎太郎/中央公論新社)は、生まれ月から生じる格差に焦点をあて、さまざまな調査研究を通じて「早生まれは損をする」という言説の真相に迫る一冊だ。早生まれとは、生まれ月が1〜3月の人を指す。4月で学期を区切る日本の教育現場では、4月生まれがクラスの最年長となる。つまり、その区