次代を担う逸材たち〜アマチュア野球最前線第13回 立命館大・有馬伽久昨年11月の明治神宮大会。立命館大の最速151キロ左腕・有馬伽久（がく／当時３年）が東京農業大北海道オホーツクとの１回戦で披露した圧巻の投球は、まさに「降臨」と呼ぶにふさわしいものだった。３対０とリードした６回から２番手でマウンドへ上がると、コンスタントに140キロ台後半を計測するストレートが、鋭いクロスファイアーの軌道でホームベース