スポルティーバの過去の人気記事をご紹介！ 本日は昭和に渋い存在感を放ったプロ野球選手たちの連載です。『昭和プロ野球の仕事人』高橋善正 編令和になった今も、ファンの記憶に残る「昭和プロ野球の仕事人」の過去のインタビュー素材を発掘し、その真髄に迫るシリーズ連載。今回は、東映と巨人でピッチャーとして活躍し、引退後は舌鋒鋭い野球評論家となった高橋善正氏について（初出：2022年４月13日）。全文 >>> 「石で鳥を