TWICEのジヒョが、圧巻のスタイルでファンの視線を釘付けにした。ジヒョは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。【写真】ジヒョ、“パツパツ”黒ワンピ姿公開された写真には、黒のキャミソールワンピースを着用し、ポーズを決めるジヒョの姿が写っている。タイトなドレスからはグラマラスなプロポーションが際立ち、カメラを見つめる魅惑的な表情とともに圧倒的な存在感を放った。この投稿にファンからは、「言葉