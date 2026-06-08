北朝鮮の 金正恩 総書記の健康状態をめぐり、再び関心が高まっていると韓国の独立系メディア「サンドタイムズ」が伝えた。最近公開された北朝鮮メディアの映像では、以前よりも突き出た腹部や増えた白髪が確認されたほか、胸部には医療用ともみられるパッチを装着した姿も映し出されたという。金正恩氏をめぐっては、これまでも肥満体型や息切れする場面、歩行の不自然さなどから健康問題がたびたび取り沙汰されてきた。祖父の金日