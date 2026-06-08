北朝鮮の金正恩総書記が6日、平壌の金日成競技場で開かれた朝鮮少年団創立80周年記念大会に出席し、少年団員らを前に祝賀演説を行ったと、朝鮮中央通信が報じた。演説で金総書記は、「健康な体で両親に孝心を尽くし、学業に励み、組織生活で模範になること」を呼び掛け、「皆さんによってわが祖国がより若くなり、より美しくなる」と語った。報道だけを見るなら、子どもたちの成長を願う穏やかな教育論にも映る。しかし、その言葉