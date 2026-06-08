KARAのメンバーで、俳優や歌手として活躍する知英さん（32）が7日、『知英写真集 Still Me』の発売記念イベントに登場。来年20周年を迎えるKARAへの思いを語りました。写真集を発売するのは約10年ぶりという知英さん。水着での撮影に緊張したそうで「周りのスタッフの皆さんがキレイだよって言ってくださって、勇気を出して撮影の時もポージングをしてみたりしたんですけど、できあがりはとっても満足しています」と語りました。■