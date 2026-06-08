グラビアアイドルの櫻井おとの（23）が、8月17日に2nd写真集『櫻井おとの写真集 感電』（小学館）を発売することが決定した。約4年ぶりとなる写真集で、24歳の誕生日当日に刊行される。【写真】真っ赤な衣装で色気溢れる大人らしさで魅せる櫻井おとの撮影の舞台は台湾・台北。櫻井自身が掲げた「二面性」をテーマに、ビーチや民宿といった異国情緒あふれるロケーションから、スイートルームでの親密な空間まで、多彩なシチュエ