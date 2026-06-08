宇都宮市の中心部で、おととい（6日）からクマの目撃情報が相次いでいることを受け、宇都宮市教育委員会はきょう、市内の市立小中学校全校を臨時休校にすると発表しました。宇都宮市ではおととい、中心部の住宅街で体長1メートルほどのクマが目撃されて以降通報が相次ぎ、警察によりますと、きのうまでに40件以上の目撃情報が寄せられています。きょう午前4時半ごろにも、宇都宮市陽南でクマの目撃情報があったということです。こ