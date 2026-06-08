◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人 2-2 ロッテ(7日、東京ドーム)ロッテとの3連戦を1勝2分けで終えた巨人。3戦目で一時勝ち越しとなるタイムリーを放った松本剛選手が、この一打を振り返りました。場面は「1-1」の同点で迎えた7回裏。先頭の吉川尚輝選手がヒットで出塁し、2つのゴロの間につかんだ2アウト3塁の好機でした。松本選手は「みんながつないでくれたチャンスで、2アウト3塁でしたけど、いい感じのヒットが打てたかな」とコメン