アメリカのトランプ大統領は、イランがイスラエルへミサイル攻撃を行ったことについて、「もう十分だ」などと述べ、戦闘終結に向けた交渉を継続するよう要求しました。トランプ大統領は7日、アメリカのFOXニュースの取材に応じ、「イランに伝えたいことは、“ミサイルを発射したのだからもう十分だ”ということだ」と語りました。さらに、「交渉のテーブルに戻り、合意をまとめろ」と強調し、戦闘終結に向けたアメリカとの交渉を継