女子プロレスラーでタレントのジャガー横田さんの夫で、医師でタレントの木下博勝さんがインスタグラムを更新。息子のJJこと大維志さんも含む家族スリーショットを披露した。【写真】「髪長いとジャガーさん」息子・JJさんを挟み…ほっこり3ショット木下さんは「JJが美容室に行ってきました。少しスッキリして良い感じ、と僕は思ったのですが、ジャガーさんは気がつかない？笑」とコメントし、複数枚の写真をアップ。写真では、