江蘇省蘇州市にある光通信科学技術パークの製造ラインでは、直径120マイクロメートル（μm）の光ファイバーが毎秒数十メートルのペースで引き出され、冷却とコーティングの後、巻き取りが行われていた。この光ファイバーメーカー製造ライン責任者の許永（シュー・ヨン）さんは、「2025年第4四半期（10〜12月）以降、当社はフル稼働しており、受注は2027年まで埋まっている」と話した。世界の光ファイバー供給能力を直接制約するの