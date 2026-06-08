絶体絶命のピンチで磨き上げられた連携プレーが成功した。7日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、西武のお家芸ともいえるピックオフプレーが取り上げられた。延長11回二死満塁のピンチ。サヨナラ負けの危機を迎える中、捕手・柘植世那がサインを送ると、一塁手のネビンが一塁ベースに向かって駆け出した。それに呼応するように、投手・上田大河がターンして一塁へ送球。息の合ったプレーで一塁走者の細川成也を刺