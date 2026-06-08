オリックスの高卒5年目の池田陵真外野手が、日米通算250セーブのレジェンドでチームの先輩、平野佳寿投手兼任コーチの言葉を胸にゲームに臨んでいる。「僕からしたら大スターです。平野さんもうまくいかなかったこともあると思うのですが、その経験を踏まえた上ですごくいいことをおっしゃっていただきました」。池田が感謝の思いを言葉にした。池田は大阪府出身。大阪桐蔭高3年時に主将として春夏の甲子園に出場し、2021年