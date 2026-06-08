◆ 「外国人が一発出てきたり口火を切ってくれたりとかしないと…」ヤクルトは7日、日本ハムと対戦し1−7で敗れ、4連敗を喫した。6月は6試合で1勝5敗、打率.210、5得点と苦しむヤクルト。7日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・岩本勉氏が「なかなか得点できていない。開幕から好調だったヤクルト打線だが、まあ併殺が多かった」と語ると、解説の大矢明彦氏も「湿っていますよね。特に外国人が一発出てきたり口