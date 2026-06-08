地元放送局「カズがホットコーナーで楽々こなしている」【MLB】Bジェイズ 6ー4 オリオールズ（日本時間8日・トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手は7日（日本時間8日）、またも好守を見せた。本拠地のオリオールズ戦に「7番・三塁」で先発出場。6回無死一塁でピート・アロンソの弾丸ライナーを軽々とキャッチ。地元放送局スポーツネットは公式X（旧ツイッター）で「カズがホットコーナーで楽々こなしている」と注目した。