名古屋市北区のディスカウントストアで7日夜、男女2人組が車のボンネットにしがみつく店員を振り落とし、ケガをさせて逃走しました。北区玄馬町のMEGAドン・キホーテ名古屋本店で7日午後9時ごろ、乗用車がアルバイト店員の男性(50)をボンネットに乗せたまま駐車場から道路に出ました。乗用車は南に150mほど離れた路上で男性を振り落として腕や脚などにケガをさせ、そのまま走り去りました。警察によりますと、男女2