愛知・名古屋市中区で7日、横断歩道を渡っていた女性が死亡したひき逃げ事件で、現場に戻ってきた男が逮捕されました。愛知・大治町の会社員・角田啓容疑者（21）は、7日午前1時半ごろ、中区錦の交差点をワンボックスカーで右折する際、横断歩道を渡っていた中区に住む村田あかねさん（29）をひき逃げし、死亡させた疑いが持たれています。調べに対し、容疑を認めているということです。角田容疑者は逃走後、ワンボックスカーで現