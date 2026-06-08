【ワシントン＝栗山紘尚、カイロ＝溝田拓士】ロイター通信は６日、米政府がイランの攻撃で被害を受けたペルシャ湾岸諸国の復旧にイランの資産を活用することを検討していると報じた。イランは対米交渉で凍結資産の解除を求めており、反発は必至だ。米イスラエルの対イラン軍事作戦開始から７日で１００日となる中、情勢は再び悪化の様相を強めている。報道によると、ベッセント米財務長官は湾岸諸国にイランが与えた損害を試算