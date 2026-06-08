ミュージシャンで俳優の金剛地武志（58）が7日夜、Xを更新。高市早苗首相に対する思いをつづった。高市首相陣営をめぐっては、昨年の自民党総裁選や今年の衆院選で他候補を中傷する動画作成を男性に依頼し、大量に投稿されたなどとする疑惑など「週刊文春」が立て続けに、極めて具体的に報じている。国会でもこの件について野党議員から厳しく追及され始めているが、高市首相は同報道内容を否定している。こうした中、大手通信社の