２００８年北京五輪女子レスリング銅メダリストでタレントの浜口京子がタンクトップ姿を公開した。８日までに自身のインスタグラムを公開。「リクエストを多くいただいていたタンクトップが、出来上がりました」とつづり、たくましい？二の腕をあらわにしたオリジナルのタンクトップを着た姿をアップ。描かれたイラストは父・アニマル浜口とポーズをとり「ＫＩＡＩＤＡ！」（気合だ！）とおなじみのフレーズをプリント。別カ