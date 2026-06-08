お笑いコンビ、さらば青春の光の森田哲矢（44）が8日夜、自身のXを更新。現在の思いをつづった。森田は「もうおじさんやしそろそろSNSで政治語ってマウント取りたいだけの奴らと喧嘩とかしたほうがええんかな？」と記した。具体的な名前や例などには触れていない。この投稿に対し「そんな舞台俳優に力を置く不祥事俳優みたいなことする格じゃないと思いますよ」「小銭稼ぐ為にエセ愛国者をヤってるダサい奴らとは関わらない方がい