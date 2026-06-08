北中米ワールドカップに臨む日本代表が事前キャンプ地のメキシコ・モンテレイで練習場を転々としている問題で、当初練習場として使用する予定だった施設を保有するティグレスが日本サッカー協会(JFA)に謝罪した。クラブを保有するセメックスグループのスポーツ部門を統括するマウリシオ・ドーナー氏が自身の公式インスタグラム(@maurodoehner)で明かした。2日夕にモンテレイ入りした日本代表は当初、3日夕からティグレスのクラ