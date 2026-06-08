開催：2026.6.8 会場：グローブライフ・フィールド 結果：[レンジャーズ] 10 - 0 [ガーディアンズ] MLBの試合が8日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとガーディアンズが対戦した。 レンジャーズの先発投手はジェーコブ・デグロム、対するガーディアンズの先発投手はジョセフ・カンティーヨで試合は開始した。 1回裏、4番 ジャス