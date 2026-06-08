道内で活動する作家の魅力を伝えようと、岩見沢市内で障害者アートの展示会が、開かれています。岩見沢市内で開かれているのが、障害者アートの展示会『北海道のアール・ブリュット』です。道内で活動する注目の作家8人の作品が展示され、作風や技術、創作活動の背景などについて紹介されています。注目作家の1人、発達障害のある少年アーティスト〝HIROTO〟こと春日井紘斗さんは―。（