次回6月10日（水）よる10時 第10話（最終回）を放送 日本テレビ系水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）。最終回には、曽田陵介が第9話に続き出演。さらに、吉田結衣（カーネーション）もゲスト出演する。曽田が演じるのは、菊雄（田中直樹）が勤める大手出版社の若手編集者・池松潤。菊雄に代わり、作家・重原壮助の担当になるが……。吉田が演じるのは、ルナ（波瑠）のバー「マーキームーン」の