栃木・上三川町で起きた強盗殺人事件で、指示役とみられる夫婦が再逮捕されました。竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）は、5月14日、実行役の少年4人らと共謀し、上三川町の住宅に押し入り、殺害された富山英子さんの長男と次男の頭などをバールで殴りけがをさせた疑いが持たれています。2人は、現場の指示役として車で上三川町まで来ていて、スマホのアプリの通話機能を使い、実行役の少年らにリアルタイムで指示を出し