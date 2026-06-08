◇米女子ゴルフツアー全米女子オープン最終日（2026年6月7日カリフォルニア州リビエラCC＝6641ヤード、パー71）首位と2打差の5位から出た畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）は前半9ホールを2バーディー、1ボギーの34で回り、スコアを1つ伸ばし通算5アンダーでトップと2打差の6位でハーフターンした。畑岡はパー5の1番で2メートルを決めてバーディー発進。3番で1・5メートルにつけて伸ばした。8番でアプローチを