◇プロ野球セ･パ交流戦巨人2-2ロッテ延長12回引き分け（6月7日、東京ドーム）ここ2試合でマルチ安打を見せた読売ジャイアンツの吉川尚輝選手。「たまたま打てたので、また仙台でも打てるように頑張ります」と言葉少なに語りました。「まだまだなんで、しっかり練習して、チームに貢献できるように頑張りたいと思います」セカンドを守れる浦田俊輔選手の調子がいいだけに、決して安泰とは言えない今季のセカンド。それだけに、