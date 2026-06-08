平塚の課題を解決しようと新商品づくりに取り組んだ異業種のメンバー＝４月、平塚市役所神奈川県平塚市での地産地消と食材ロス解決を目指す「平塚海姫・山彦プロジェクト」の第４弾として、新たに「サバ好きが作るトマトソース−ＳＡＭＡＫＩＮＡＮＹＡＮＹＡ（サマキ・ナ・ニャニャ）−」が完成した。商品づくりに参加したのは、市漁業協同組合、湘南農業協同組合（ＪＡ湘南）、食品加工の山大商事、商品企画・販売の森丘