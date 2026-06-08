７月３日（金）深夜２４時５２分～放送 「晩酌の流儀５」主演・栗山千明 「晩酌の流儀」が今年も２クール連続放送決定！ レギュラーキャストも続投 今シーズンは美幸の北海道出張も！ テレ東では、7月3日(金)から、ドラマ25「晩酌の流儀５」(毎週金曜深夜 24時52分)を放送することが決定しました！本作は、「１日の最後に飲むお酒を最高に美味しく飲むことが出来るか」を追