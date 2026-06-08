今田美桜が主演する7月7日スタートのドラマ『クロスロード 〜救命救急の約束〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の追加キャストとして、船越英一郎、戸次重幸、小雪らの出演が発表された。【写真】主演・今田美桜が美しすぎる『クロスロード』ビジュアル本作は、燃える理想と一筋縄ではいかない現実のはざまで葛藤しながらも、命のバトンをつなぐため、ともに立ち上がり、一歩ずつ成長していく若き救命医・救急隊員・警察官の