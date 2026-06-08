栗山千明が主演を務めるドラマ『晩酌の流儀５』がテレビ東京系にて7月3日より毎週金曜24時52分に放送。昨年に続き、今年も2クールで7月期・10月期でそれぞれ“夏編”“秋・冬編”と称し、進化した“晩酌の流儀”を届ける。【写真】『晩酌の流儀５』おなじみのキャストが再集結！本作は「1日の最後に飲むお酒を最高に美味しく飲むことが出来るか」を追求する、“お酒”をテーマにしたグルメドラマ。2022年にシーズン1がスター