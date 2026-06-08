気象予報士の穂川果音が5日までにInstagramを更新。友人が撮影したオフショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。【別カット】アンニュイな表情でカメラを見つめる穂川果音穂川が「友達のオシャレカメラで撮ってもらった」と投稿したのはレストランで撮影されたオフショット。写真にはノースリーブドレスを着た穂川が物憂げな表情で佇む様子が収められている。彼女のポートレートにファンからは「雰囲気好き」「素