仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第22回「播磨大誤算」が7日に放送され、村重（トータス松本）を疑う信長（小栗旬）が饅頭の毒味を強要すると、ネット上には「ホラーすぎるだろ」「リアル饅頭こわいだ」「これが饅頭ハラスメント」などの声が相次いだ。【写真】立川談春演じる安国寺恵瓊も登場！第22回「播磨大誤算」より一度は播磨を手中に収めたかに見えた秀吉（池松壮亮）だったが、半兵衛（菅田