堤真一が主演を務める日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系／毎週日曜21時）の第9話が7日に放送され、涼（山田裕貴）が悲劇に見舞われると、ネット上には「えっ…嘘でしょ!?」「ダメージが凄まじすぎる」「涙が止まらない」などの声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】まさかの事態に衝撃を受ける伍鉄（堤真一）『ＧＩＦＴ』第9話より日本選手権の組み合わせが決まった。強豪のシャークと