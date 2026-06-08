志尊淳が主演を務める日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ／毎週日曜22時30分放送）の第9話が7日に放送。ミンソク（志尊）を襲う試練に反響が集まっている。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）。【写真】ドラマ『10回切って倒れない木はない』第9話ミンソク（志尊淳）を襲う試練が続々ミンソクは、養母に刺されて大けがを負い、車椅子の生活に。医者からは「歩行の回復が難しい