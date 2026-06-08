◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）いよいよラストの春Ｇ１。第６７回宝塚記念は１４日、阪神競馬場の芝２２００メートルで争われる。豪華メンバーがそろったが、中心は大阪杯と天皇賞・春を連勝中のクロワデュノール。史上初の古馬Ｇ１春３冠を達成し、褒賞金３億円を獲得なるか注目だ。安田記念で最年長Ｇ１勝利となった武豊の騎乗で連覇を狙うメイショウタバルや、皐月賞＆有馬記念勝ち