◆ナガセケンコー杯第３５回北海道支部春季リーグ戦第８節旭川道北ボーイズ０−８旭川大雪ボーイズ＝５回コールド＝（７日・旭川スタルヒン球場リーグ戦最終節の６試合が行われた。旭川道北ボーイズは０―８で旭川大雪ボーイズに敗れたが、１番・高見峻平捕手（３年）が安打を放ち、意地を見せた。１回の第１打席。内角の直球に振り遅れることなく、中前にはじき返してチーム初安打。４回は左翼手のグラブに収まって左直となっ