◆ナガセケンコー杯第３５回北海道支部春季リーグ戦第８節旭川大雪ボーイズ１１−１札幌豊平ボーイズ＝４回コールド＝（７日・旭川スタルヒン球場）リーグ戦最終節の６試合が行われた。旭川大雪ボーイズは、旭川道北ボーイズを８―０、札幌豊平ボーイズを１１―１で下して無傷の８連勝。１位通過で１４日に開幕するトーナメント戦の２次予選に進んだ。札幌豊平ボーイズ戦では、６番・小林謙心一塁手（３年）が２安打２打点と打